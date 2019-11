Bakı sakini itkin düşüb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə noyabrın 8-də paytaxtın Xətai rayonu, M.Hadi küçəsində baş verib.

Həmin küçədə yaşayan 1980-ci il təvəllüdlü Emin Əlizadə yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Bundan başqa Xətai rayonu, Q.Məmmədov küçəsi ev 3, mənzil 88-də yaşayan, 1972-ci il təvəllüdlü Mərdanova Gülnarə Kübanay qızı da noyabrın 9-da yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

