Türkiyənin hakim siyasi partiyası olan Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) Kütahya əyalət təşkilatının sədri Ali Çetinbaş istefa verib.

Publika.az xəbər verir ki, noyabrın 11-də Kütahyada keçiriən ağacəkmə aksiyasında iştirak edən və hər şeyin çox gözəl olduğunu deyən partiya rəsmisi 1 gün sonra qəfil qərarını elan edib.

A.Çetinbaşın bu qərarı partiyada gözlənilməz olub.

Qeyd edək ki, Kütahya AKP-nin yüksək səs faizi topladığı yerərdən biridir.

