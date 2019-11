ABŞ prezidenti Donald Tramp və fransalı həmkarı Emmanuel Makron telefon danışığı zamanı Suriya, İran, ticarət məsələlərini, həmçinin 3-4 dekabrda Londonda keçiriləcək "NATO" sammitini müzakirə ediblər. Bu barədə çərşənbə axşamı Ağ Evin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Makron "Twitter"də Tramp ilə "NATO" zirvəsindən əvvəl görüşəcəyini bildirdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.