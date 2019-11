Türkiyəli şoumen Mehmet Ali Erbil əməliyyat masasına uzanacaq.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bir həftə ərzində iki dəfə xəstəxənaya aparılan sənətçinin beyin damarlarında problem olduğu ortaya çıxıb. Həkimlər cərrahi müdaxilə yolu ilə aktyorun onurğasından maye götürəcəklər.

Qeyd edək ki, Ərbil "qaçış sindromu" səbəbilə 235 gün xəstəxanada yatmışdı.

Milli.Az

