Bakıda qadın itkin düşüb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Xətai rayonunda qeydə alınıb.

Şəhər sakini, 47 yaşlı Mərdanova Gülnarə Kübanay qızı noyabrın 9-da yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Bununla bağlı polisə onun yaxınları müraciət ediblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.