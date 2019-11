"Glamour" jurnalı növbəti dəfə "İlin qadınları"nı seçib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, Nyu-Yorkda keçirilən mükafatlandırma mərasiminə qatılan məşhurlar qırmızı xalıda göz qamaşdırıblar.

Qeyd edək ki, ilin ən müvəffəqiyyətli qadını Şarliz Teron, ən güclü qadınları isə Yara Şahidi, Meqan Rapione, Ava Duvernay, 16 yaşlı aktivist Qreta Tunberq, Marqaret Atvud və Tori Burc seçilib.

