Aktrisa Ülviyyə Xəlilbəylinin aparıcısı olduğu “Tərz olsun” verilişinin aparıcısı dəyişdirilib.

Publika.az xəbər verir ki, ATV kanalında yayımlanan verilişi bu həftədən etibarən başqa bir aparıcı idarə edəcək.

Bu barədə Ülviyyə Xılilbəyli insataqramda məlumat verib. O, “Tərz olsun verilişinin aparıcısı mən olmayacam. Hamıya uğurlar”, - deyə paylaşımına qeyd edib.

Məlumat üçün bildirək ki, aktirsa hazırda ARB kanalında yayımlanan "Uçurum" serialında əsas rolda çəkilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.