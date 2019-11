32 min maaşa xidmətçi axtarılır

İngiltərənin "Windsor" sarayına xidmətçi axtarılır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, təmizlikçi sarayı təmiz və baxımlı saxlamalı, xüsusi dəvətlərdə və tədbirlərdə kömək etməlidir. Bundan əlavə, yeni işçinin kraliça və hersoqlara kritik vəziyyətlərdə üstün xidmət göstərməsi tələb edilir. Bu işlərin qarşılığında isə o, ildə 32 min manat maaş alacaq.

Qeyd edək ki, Kraliça II Elizabet başda olmaqla, Kraliyyət ailəsinin bir çox üzvü xüsusilə yay aylarını "Windsor" sarayında istirahət edir.

Milli.Az

