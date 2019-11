Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Rusiyadan kapital axını 31,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Bankı (Mərkəzi Bank) məlumat yayıb.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,3% azdır.

Qurum azalmanı ölkənin, o cümlədən yerli bankların borc ödəmələrinin azalması ilə izah edib.

Mərkəzi Bank ilin sonuna qədər kapital axınının təxminən 40 milyard dollar təşkil edəcəyini proqnozlaşdırır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.