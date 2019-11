Almaniyanın tanınmış radioloqu Dr. Frans Kaspar Fobbe Mərkəzi Gömrük Hospitalına dəvət olunub

Bakı. Trend:

Mərkəzi Gömrük Hospitalı rəhbərliyinin təşəbbüsü və Almaniyanın “Senior Experten Service” təşkilatının dəstəyi ilə Almaniyanın tanınmış mütəxəssisi Dr. Frans Kaspar FobbeBakıya dəvət olunub. Almaniyalı ekspert 4 noyabr 2019-cu il tarixindən etibarən üç həftə ərzində Mərkəzi Gömrük Hospitalının radiologiya və diaqnostika şöbələrinin işi ilə tanış olub, beynəlxalq standartlara əsaslanan öz məsləhətlərini və təkliflərini verəcəkdir.

Dr. Frans Kaspar Fobbe 1996-2015-ci illərdə Almaniyanın Vivantes Auguste-Viktoria klinikasında radiologiya şöbəsinin rəhbəri kimi çalışıb. 2015-ci ildən “Senior Experten Service” təşkilatının üzvi olaraq Azərbaycanda, Özbəkistanda və Çində radiologiya sahəsi üzrə ekspert-məsləhətçi kimi çalışır. Mərkəzi Gömrük Hospitalının fəaliyyəti ilə yaxındın tanış olan Dr. Frans Kaspar Fobbe xəstəxananın dünya standartlarına uyğun olduğunu və yüksək tibbi xidmət göstərən tibb müəssisəsi olduğunu vurğulayıb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.