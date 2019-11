Məşhur müğənni 10 ildən çoxdur mobil telefon işlətmir

Robi Uilyams 2006-cı ildən bəri mobil telefon işlətmir.

Publika.az xəbər verir ki, britaniyalı müğənni yalnız kompüter işlətdiyini bildirib:

"Telefondan canımı qurtardım, çünki onu sevmirdim. Daim Wi-Fi-dan yararlanıram".

Qeyd edək ki, Uilyams telefon işlətməmək məsələsində tək deyil. Belə ki, onun həmyerlisi Elton Con da 2016-cı ildə etiraf etmişdi ki, mobil qurğudan istifadə etmir. Müğənni mobil telefonların həddindən artıq yayılmasını mənfi hal hesab edir.

Tanınmış almaniyalı rejissor Verner Hersoq da 2016-cı ildə bildirmişdi ki, 24 saat mobil telefonla əlaqədə qalmağı sevmir.

"YouTube" videoservisinin rəhbəri Syuzen Voyjitski isə uşaqlarına mobil telefondan istifadəni qadağan edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.