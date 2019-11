Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru Mirqafar Seyidovun qardaşı Mirələsgər Seyidov dünyasını dəyişib.

Teleqraf.com-un əldə etdiyi məlumata görə, general-mayorun qardaşı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Şahtaxtı kəndində dəfn edilib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.