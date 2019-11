Belçika əsilli müğənni Hadisə sosial şəbəkə paylaşımı ilə gündəmə gəlib.

Milli.Az haberler-ə istinadla bildirir ki, Türkiyənin qalmaqallı müğənnisi Hadisə yenə açıq-saçıq geyimi ilə diqqət çəkməyi bacarıb.

O, konsert zamanı səhnədə çəkilən fotolarını şəxsi Instagram hesabında yayıb. Müğənni qısa ətəyi ilə bütün diqqətləri öz üzərinə toplayıb.

İsmayıl

Milli.Az

