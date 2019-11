Bu gün Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə ABŞ prezidenti Donald Tramp arasında kritik görüş keçiriləcək.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, görüşün 1 saatda çox çəkməsi gözlənilir. Görüşdən sonra isə hər iki liderin ortaq mətbuat konfransı keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Ərdoğandan başqa, Müdafiə naziri Hülusi Akar, Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu da ABŞ-a səfər edən heyətə daxildir.

