PSJ-nin ulduzu Neymar yeni sevgilis tapıb.

Milli.Az xəbər verir ki, 27 yaşlı futbolçu model Noa Saeslə birlikdədir. Braziliyalı futbolçu ispan modellə görüşmək üçün Barselona şəhərinə yollanıb.

Cütlük "Barselona"nın futbolçusu Xordi Albanın təşkil etdiyi partidə iştirak edəcək.

Noanın "Instagram"da 30 min izləyicisi var. O, incə bel, cazibədar omba və qüsursuz vücudu ilə göz qamaşdıran fotolar paylaşır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.