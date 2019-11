Parisdə UNESKO-nun Baş Konfransının 40-cı sessiyasının prezidenti və vitse-prezidenti seçilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Baş Konfransın 40-cı sessiyasının prezidenti, Azərbaycan isə vitse-prezidenti seçilib.

Baş Konfrans öz işini noyabrın 27-dək davam etdirəcək.

Milli.Az

