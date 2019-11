Paşayevlər ailəsində ÖZƏL GÜN - FOTO

"Nargis" jurnalının baş redaktoru Ülviyyə Mahmudovanın oğlu Arifin ad günüdür.

Publika.az xəbər verir ki, N.Paşayeva nəvəsi ilə qızını sosial şəbəkədə təbrik edib. Ülviyyə Mahmudova da təsirli status yazaraq oğlu ilə fotolarını paylaşıb.

“Mənim həyatım! Mən səni sevirəm və sənə düşündüyündən daha çox pərəstiş edirəm. Sənin enerjin çox parlaqdır! Xüsusi, bənzərsiz və heyrətamizsən. Əsl ruh yoldaşı və dostsan. Hər gün daha yaxşı olmağı mənə öyrətdiyin, yalnız həqiqəti söylədiyin və məni qoruduğun üçün təşəkkür edirəm! Sən əsl, əsl döyüşçüsən, sənin anan olduğum üçün fəxr edirəm və bir gün sənə daha çox bənzəmək istərdim! Sən ən heyrətamiz övlad və qardaşsan... Xeyirxahlığının və gücünün həddi yoxdur! Hisslərim və məhəbbətim hər mikro və mikro saniyə ilə böyüyür. Bütün həyatın boyu xoşbəxt və sağlam ol!” , - deyə Ü.Mahmudova paylaşımına əlavə edib.

Qeyd edək ki, Ü. Mahmudova M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektoru Nərgiz Paşayevanın qızıdır.

