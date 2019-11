Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru Mirqafar Seyidova ağır itki üz verib.

Milli.Az bakupost-a istinadən xəbər verir ki, generalın qardaşı Mirələsgər Seyidov uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

1948-ci il təvəllüdlü M.Seyidov xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.

Mərhum Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndində dəfn edilib. Bu gün həmin kənddə mərhum üçün 3- 7 mərasimi keçirilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.