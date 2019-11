Mikayıl Cabbarov: "Qarşıdakı illərdə biz BƏƏ və Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın genişlənməsinə dair irəliləyişi görəcəyik"

"Bu gün Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) arasında iqtisadi, ticarət və texniki əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 7-ci iclası keçirilib. İclasın nəticəsi olaraq tərəflər arasında razılaşdırılmış pdotokol imzalanıb".

"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə Azərbaycan İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov deyib.

M.Cabbarovun sözlərinə görə, bu protokol iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini əhatə edir: "O cümlədən nəqliyyat, logistika, turizm və başqa sahələrdəki əməkdaşlıq barədə müzakirələr öz əksini tapıb. İnanırıq ki, ölkələrimiz arasında olan mövcud iqtisadi əməkdaşlıq səviyyəsi bu günlərdə həyata keçirilən işlərin nəticəsində daha da yüksək səviyyəyə qalxacaq".

Onun sözlərinə görə, ötən gün də cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığın genişlənməsinə dair tövsiyələr verildi: "Ümid edirəm ki, qarşıdakı illərdə biz irəliləyişi görəcəyik".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.