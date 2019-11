"Liverpul"un futbolçusu Məhəmməd Salah Misir millisinin düşərgəsini tərk edib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb onun zədələnməsidir. Tibbi müayinədən keçən 27 yaşlı hücumçunun İngiltərə Premyer Liqasının 12-ci turunda "Mançester Siti" ilə matçda zədələndiyi məlum olub.

Onun Afrika Millətlər Kubokunun seçmə mərhələsində Keniya (14 noyabr) və Komor adaları (18 noyabr) ilə görüşləri buraxacağı bildirilib

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.