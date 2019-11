Azərbaycan güləşçisinin çıxış etdiyi komanda İranda çempion olub

İranın yunan-Roma güləşi üzrə klub çempionatı başa çatıb.

Azərbaycan Güləş Federasiyasının mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, Yəzd şəhərində keçirilmiş yarışda Eldəniz Əzizlinin çıxış etdiyi “İran Mall” çempion olub.

Azərbaycanlı dünya və Avropa çempionu yarış ərzində iki görüş keçirib. Əzizli əvvəlcə Mehriqan Cahangirini 8:0 hesabı ilə məğlub edib. O, daha sonra Masib Əkbəriyəni üstələyib - 10:2.

Qeyd edək ki, bu komanda dekabrda Tehranda keçiriləcək klublararası dünya çempionatında İranı təmsil edəcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.