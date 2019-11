Milli komandaların oyunları ilə bağlı yaranan fasilədən yararlanan bir çox futbolçu istirahət edir.

Milli.Az xəbər verir ki, "Neftçi"nin braziliyalı futbolçusu Dario Frederiko fasilədə dövründə vətəninə deyil, Azərbaycanın istirahət mərkəzlərindən olan Qubaya yollanıb.

Dario Şimal bölgəsinə xanımı Daiane Milena ilə gedib.

Milli.Az

