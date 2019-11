Qlobal elektrik istehsalında 2040-cı ilə qədər bərpa olunan enerji mənbələrin payı 50%-ə çatacaq

Qlobal elektrik istehsalı 2040-cı ildə keçən ilə görə 45,4% artaraq 38,7 milyard meqavat/saata çatacağı proqnozlaşdırılır.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA) "Dünya Enerji Outlook 2019" hesabatında məlumat verilib.

Məlumata görə, 2040-cı ildə qlobal elektrik enerji tələbatı keçən ilə görə 50% artaraq 34,5 mlrd meqavat/saata çatacaq.

Qlobal elektrik enerjisinə olan tələbatda Asiya-Sakit Okean bölgəsi 18 mlrd meqavat/saatla I yerdə, sonrakı pillədə 5,6 meqavat/saatla Şimali Amerika qərarlaşacaq.

Hesabat dövründə bərpa olunan enerji mənbələrindən 26 mlrd meqavat/saat enerji istehsal olunacaq və ümumi istehsaldakı payı 50%-ə çatacaq.

Proqnozlara görə, bərpa olunan enerji mənbələri içində külək və günəş elektrik stansiyalarından 15,5 milyard meqavat/saat, su elektrik stansiyalarından isə 6,9 milyard meqavat/saat elektrik enerjisi təmin ediləcək



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.