Oksana Rəsulova məşhur aparıcının qollarında - FOTO

Hind rəqslərinin mahir ifaçısı, aktrisa Oksana Rəsulova ilə Şəhriyar Əbilovun baş rolda çəkildiyi “Sevgi romanı” filminin yeni posteri yayımlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, posterdə Oksananın tərəf müqabili oduğu aparıcı ilə fotosu sosial şəbəkələrdə diqqət çəkib. Belə ki, aktrisa Şəhriyar Əbilovla qucaqlaşaraq, poz verib.

Məlumat üçün bildirək ki, böyük sevgi hekayəsindən bəhs edən “Sevgi romanı” yanvar ayında ekrana çıxacaq.

Qeyd edək ki, Oksana Rəsulovanın keçmiş həyat yoldaşı, repçi Elşad Xose ilə rol aldığı “Mələyin öpüşü” filmində canlandırdıqları öpüş səhnəsi də səs-küy yaratmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.