Bakıda baş vermiş qəza kameraya düşüb.

Mətbuat.az verir ki, hadisə Həsən bəy Zərdabi prospektində baş verib.



İşıqforun qadağanedici nişanının tələblərini pozan “Nissan” markalı avtomobilin sürücüsü yolayrıcında digər avtomobili vurub.



Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da avtomobillərə ziyan dəyib.





Qeyd edək ki, qəzaya uğrayan avtomobillərdən biri ARB televeziyasına məxsusdur.



Videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.