"İntim münasibət vaxtı üzümə baxıb, "əxlaqsız!" dedi" - FOTO

HBO şirkətinin istehsalı olan reytinqli ABŞ serialı "Sex and the city"nin aktrisası Kristin Deyvis (Kristin Davis) ekran işindəki intim səhnələrlə bağlı açıqlama verib.

Milli.Az Nyu-York Post-a istinadla xəbər verir ki, Endi Koenin aparıcılıq etdiyi "Watch What Happens Live" verilişinə qonaq qismində qatılan aktrisa serialdakı seks səhnələrindən danışıb.

Aktrisa bir səhnənin çəkişi zamanı xeyli çətinlik çəkdiyini etiraf edib.

"Ekran işinin 2000-ci ildə yayımlanan "Biz fahişəyik?" adlı seriyasında bir səhnə var idi ki, tərəf müqabilim intim münasibət zamanı üzümə baxaraq "Fahişə!, əxlaqsız!" sözlərini deməliydi. Bu səhnəyə nifrət edirəm", - Kristin söyləyib.

Qeyd edək ki, "Sex and the city" serialı 1998-ci ildən 2004-cü ilə qədər yayımlanıb. Hazırda Kristin Deyvisin 54 yaşı var.

İsmayıl

Milli.Az

