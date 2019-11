Deputat: "Mənşəyi məlum olmayan dərmanlar və onların reklamlarına nəzarət edilməlidir"

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbə\r verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Şahin İsmayılov parlamentin bu gün keçirilən iclasında büdcə müzakirələri zamanı deyib.

O bildirib ki, bundan əlavə, bəzən insanlara çəki azaltmaq üçün müxtəlif vasitələrdən kortəbii şəkildə istifadənin reklam edilməsini görürük:

"Araşdırmalar göstərir ki, əslində bu vasitələrdən kortəbii istifadə ciddi xəstəliklərə, xüsusən də xərçəng xəstəliyinin yaranmasına gətirib çıxarır. Mənşəyi məlum olmayan dərmanlara, qida vasitələrinə və onların reklamlarına mərkəzləşdirilmiş şəkildə nəzarət etmək yaxşı olardı".

Milli.Az

