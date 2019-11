“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib.

Publika.az xəbər verir ki, Milli Məclis, plenar iclasda səsləndirilən təkliflərlə bağlı hökumətə noyabrın 26-na qədər vaxt verib. Bu müddətdə hökumət parlamentdə səsləndirilən təklifləri nəzərdən keçirəcək.

Büdcə müzakirəsi noyabrın 26-da davam edəcək.

