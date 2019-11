Koreya Respublikasının Daeceon şəhərində yerləşən Müdafiə İnkişafı Agentliyinə aid elmi laboratoriyada baş verən partlayış nəticəsində 1 əməkdaş ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb.

“Report” “Yonhap”a istinadən xəbər verir ki, xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hadisə yerinə 120-dək yanğın xidməti əməkdaşı cəlb edilib, araşdırma aparılır.

Koreya Milli Müdafiə Nazirliyinə məxsus olan həmin elmi mərkəzdə qabaqcıl silah növlərinin hazırlanmasına dair tədqiqatlar aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.