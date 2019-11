Venesiya və ətraf ərazilərdəki leysan yağışlar və daşqın nəticəsində 2 nəfər ölüb.

“Report” RİA "Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, hər iki hadisə şəhər yaxınlığındakı Pellestrina adasında baş verib.

Son günlər yağan leysan yağışları nəticəsində şəhərin tarixi mərkəzi su altında qalıb. Məktəblər bağlanıb, telefon şəbəkəsinin fəaliyyətində fasilələr yaranıb.

Kommunal xidmət əməkdaşları təbii fəlakətin fəsadlarını aradan qaldırmağa çalışır.



