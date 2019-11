Türkiyəli futbolçu Arda Turanın xanımı Aslıhan Doğan 5 həftəlik hamilədir.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, futbolçu ikinci dəfə ata olacağını eşidəndə çox sevinib.

Qeyd edək ki, cütlük övladları Hamzanın 1 yaşını sentyabrda qeyd edib.

