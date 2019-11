Azərbaycan vətəndaşı Moskvada silah alverində ittiham olunur

Moskva polisi odlu silahın qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Azərbaycan vətəndaşını saxlayıb.

Milli.Az virtualaz.org-a istinadən bildirir ki, bu barədə "Moskva" agentliyi hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

Məlumata görə, noyabrın 11-də hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları Semenovskaya sahilində dörd Azərbaycan vətəndaşı olan avtomobili dayandırıblar.

"Avtomobildə axtarışlar aparılıb. Axtarışlar zamanı avtomobilin oturacağının altında Makarov tapançasına bənzər iki silah, 20-yə yaxın güllə tapılıb. 1985-ci il təvəllüdlü sürücü Dağıstan sakininin adına qeydiyyata alınmış "Audi A6" markalı avtomobilinin sənədlərini təqdim edib. Şəxsi axtarış zamanı sürücünün şalvarının kəmərində daha bir silah aşkarlanıb", - deyə polisdən bildirilib.

Axtarışlar zamanı qanunsuz silah-sursat ələ keçirilib. Polis əməkdaşları tapança və sursatlarını xüsusi istintaqa göndəriblər.

Azərbaycanlıya silah alverinə görə cinayət işi açılıb. Faktla bağlı istintaq davam edir.

Milli.Az

