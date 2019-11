Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycana xaricdən 793,5 milyon ABŞ dolları məbləğində pul baratları daxil olub.

“Report” bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının “Pul siyasəti icmalı”na istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,5% azdır.



