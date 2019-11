Qusarda toyda dava, 1 nəfər bıçaqlandı

Bakı. Samir Əli - Trend:

Qusar rayonunda toyda dava olub.

Trend-in məlumatına görə, hadisə rayonun Gican kəndində toy mərasimində baş verib.

Kənddə keçirilən toy mərasimində kənd sakini Əlimətov Gülməmməd Gülməd oğlu sərxoş vəziyyətdə həmkəndlisi,1971-ci il təvəllüdlü Xanbubayev Adil Sabir oğlu ilə mübahisə edib. Mübahisə dava ilə nəticələnib. G.Əlimətov A.Xanbubayevi yerə yıxaraq onu boğmaq istəyərkən A.Xanbabayev üzərində gəzdirdiyi bıçaqla ikinciyə 3 bıçaq zərbəsi endirib. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb və hadisəni törədən şəxs saxlanılıb.

