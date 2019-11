Ata meşədə mal-qara üstündə oğlunu bıçaqladı

Space TV-də "Gəl dərdini danış" verilişində ötən gün daha bir cinayət hadisəsinin təfərrüatları bəlli olub.

Milli.Az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, verilişə müraciət edən Sakit bəy oğlunun onu bıçaqlamaq istədiyini bildirib. Verilişin gedişatında isə bəzi faktlar ortaya çıxıb. Sən demə, ata ilə oğul mal-qara üstündə mübahisə edib və Sakit bəy doğma oğlunu meşədə bıçaqlayıb. Sakit bəy iddialara cavab olaraq bildirib ki, Mirzə yerə yıxılan zaman bıçaq ona batıb. "Mənimlə mübahisə etdi. Mal-qoyunun üstündə. Mən bunu itələdim, yerə yıxıldı. Sonra gördüm ki, bıçaq ona dəyib. Bıçağı isə o, gətirmişdi..."

Mirzə isə atasının yalan danışdığını və ailəsinin də məhz atasının ucbatından dağıldığını qeyd edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.