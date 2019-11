Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi, polis polkovniki Vaqif Əsədov xəstəxanaya yerləşdirilib.

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə V.Əsədov özü məlumat verib.

Polis polkovniki bildirib ki, hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin Hospitalında müalicə alır: "Səhhətimdə problem yaranıb, soyuqla əlaqədardır. Hazırda hospitalda müalicə alıram".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.