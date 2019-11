Gürcüstanda mayın 14-ü Vətən günü elan oluna bilər.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bununla bağlı ölkənin Əmək Məcəlləsinə düzəliş təklif olunub.

Mayın 14-də Gürcüstanda Müqəddəs çariça Tamarın xatirə günü qeyd olunur.

Vətən gününün təsis edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi parlamentin plenar iclasına tövsiyə olunub.



