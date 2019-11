"İlin ən seksual kişisi" seçildi - FOTO

"People" dərgisi hər il olduğu kimi yenə də "İlin ən seksual kişisi" reytinq cədvəlini hazırlayıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, uzun illər siyahının birincisi Corc Kluni və Bred Pitt olub. 2016-cı ildə isə bu adı Dueyn Skala Consin, 2017-də Bleyk Şelton, 2018-də İdris Elba siyahının birincisi olub.

Bu il isə "İlin ən seksual kişisi" 40 yaşlı müğənni, aktyor Con Lecend seçilib.

"Birinci olduğumu eşidəndə təəccübləndim. Amma məsuliyyətim artdı. Bu ada layiq olmağa çalışacam" deyə, sənətçi söyləyib.

Milli.Az

