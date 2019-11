"Qlobal jurnallara çıxış məhduddur" - EKSPERTDƏN MARAQLI TƏKLİF

"Dövlət büdcəsi hesabına xarici elmi məqalələr çapının təşviq edilməsinə ehtiyac var".

Ekspert əlavə edib ki, əksər MDB ölkələri ilə müqayisədə aparıcı elmi jurnallarda daha az məqalələrimiz çap olunur. Bu baxımdam, elm xərclərinin məbləğinə baxılması və xüsusən də impəkt jurnallarda çap olunmaq üçün təşviqedici metodlardan istifadə olunmalıdır: "Doğrudur, bəzi yerli universitetelər, o cümlədən, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) qlobal jurnallarda elmi məqalələri çap edilən əməkdaşlarına əlavə stimullaşdırıcı ödəniş edir. Bu pozitiv haldır. Amma dövlət büdcəsi hesabına da xarici elmi məqalələr çapının təşviq edilməsinə ehtiyac var. Bunun üçün isə elm xərclərinin məbləğinin ünvanlı şəkildə artırılmasına ehtiyac var. Unutmayaq ki, ölkənin dayanıqlı inkişafı daha çox elmin inkişafından keçir".

