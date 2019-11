Ramin Musayev: "Xarici şirkətin Azərbaycan Premyer Liqasına sponsorluğuna icazə verilmədi"

Region Liqasında çıxış edən klubların heç biri Azərbaycan Kubokunda iştirak üçün Peşəkar Futbol Liqasına müraciət etməyiblər.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun rəhbəri Ramin Musayev bildirib.

Onun sözlərinə görə, həvəskar komandaların yarışa qatılması əsasnaməyə uyğun gəlməsə də, buna icazə verməyə hazır olublar.

Musayev Premyer Liqaya sponsorluq etmək istəyən xarici şirkətlə danışıq apardıqlarını, lakin həmin qurumun Azərbaycanda lisenziyası olmadığı üçün razılıq verilmədiyini vurğulayıb.



