“ABŞ Suriyanı öz razılığı ilə tərk etməsə, utancverici məğlubiyyətlə üzləşəcək”.

Publika.az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Raket və Artilleriya Elmləri Akademiyasının direktor müavini Konstantin Sivkov deyib.



Onun sözlərinə görə, ABŞ-ın Suriyadan çıxması qaçılmazdır: “Bu geri çəkilmə könüllü olacaqsa, daha az itki ilə baş verəcək, zorla olacaqsa, daha çox itki verəcək və utancverici məglubiyyətlə üzləşəcək”.



Sivkov qeyd edib ki, ABŞ-ın Suriyadakı mövqeləri hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən qorunmur, buna gorə də PUA-ların hucumlarına qarşı zəifdir:

“ ABŞ-ın bu təhlükə ilə yeganə mübarizə yolu hücum zamanı PUA və raketleri məhv etməkdir. Ancaq eyni vaxtda qüvvələrin yerləşdiyi bazanın 40-50 km ərazisini nəzarətdə saxlamaq çox çətindir. ABŞ-ın Suriyadakı bazaları hələ də zərər görməyib, çünki heç kim bu bazaları vurmaq tapşırığı verməyib. Ancaq belə bir qərar qəbul edilərsə, ABŞ-ın itkiləri sürətlə artacaq".

Məhərrəm Əliyev

