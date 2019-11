Azərbaycan kubokunun püşkü atıldı

Bu gün Azərbaycan kubokunda 2019/20 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib.

Milli.Az xəbər verir ki, əvvəlcə ilkin mərhələnin püşkü atılıb.

İlkin təsnifatın oyunları dekabrın 4-ü baş tutacaq.

Təsnifat mərhələsi

"Sabah" - "Ağsu"



"Zirə" - "Qaradağ Lökbatan"

"Sumqayıt - "Zaqatala"



"Keşlə" - "Kəpəz"

1/4 final

"Qəbələ" - "Sabah"/"Ağsu"

"Səbail" - Zirə"/"Qaradağ Lökbatan"



"Neftçi" - "Sumqayıt"/"Zaqatala"

"Qarabağ" - "Keşlə"/"Kəpəz"

1/4 finalın qarşılaşmaları 15-16 dekabrda, cavab matçları islə 19-20 dekabrda baş tutacaq.

Milli.Az

