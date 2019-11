“Şorgöz kişilərdən olmuşam, xanımım...” - Arif Quliyev

Xalq artisti Arif Quliyev vaxtı ilə şorgöz kişilərdən olduğunu etiraf edib.

Publika.az xəbər verir ki, sözügedən aktyor “Hər şey daxil” proqramında qonaq olub. 42 ildir evli olan məşhur xanımı ilə münasibətlərdən danışarkən gözlənilməz açıqlamalar verib: “1977-ci ildə evlənmişəm. Həyat yoldaşım aktyor olduğumu bilirdi. Öncədən demişdim ki, evə gec gələ bilərəm. Şərti necə qoymuşamsa, elə də davam edir. Xanımımdan qorxmuram, hörmət edirəm. Vaxtilə şorgöz kişilərdən olmuşam. Gözəllik istər-istəməz adamı özünə cəlb edir”.

