Rusiyanın Rostov vilayətinin Cəzaların İcrası Federal Xidmətinin Baş İdarəsinin rəisi Müslim Daxxayev saxlanılıb.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə xidmətin baş direktorunun müavini Valeri Maksimenko məlumat yayıb.

Maksimenko Daxxayevin müavinlərinin də həbs olunduğunu bildirib.

O, generalın Federal Təhlükəsizlik Xidməti ilə birgə əməliyyatla bağlı yayılan məlumatları yaydığı üçün saxlanıldığını söyləyib.

