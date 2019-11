“Robopark” sərgisini ziyarət etmək istəyənlər üçün pulsuz biletlərin qeydiyyatı başlayıb

3-6 dekabr tarixlərində Bakı Ekspo Mərkəzində "Bakutel 2019" 25-ci Yubiley Telekommunikasiya, İnnovasiya və Yüksək Texnologiyalar Sərgisində ən müasir robot modelləri və mütərəqqi texnologiyalar nümayiş olunacaq:



– Las-Veqasdan "Pepper" humanoid robotu



– Robot balıqlar



– Dünyaca məşhur robot rəssam



– Müxtəlif sumo, güləş və dron yarışları



– Kosmo zonası



– 6 metrlik uçan astronavt



– və ən nəhayət hamının sevimlisi robot pianoçu.



20-dən çox interaktiv zona və robotları görmək istəyənlər, https://robopark.ticketsetup.com/az linkinə daxil olaraq qeydiyyatdan keçə və pulsuz bilet əldə edə bilərlər.



Biletlər yalnız "Robopark" üçün və yalnız 5 və 6 dekabr tarixlərində keçərlidir.



Bakı Ekspo Mərkəzinə daxil olmaq üçün biletin çap versiyasını təqdim etmək vacibdir.











You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.