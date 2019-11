Resept

- yarım hissə qırmızı kələm

- 3-4 yarpaq ağ kələm

- 2 ədəd kök

- 1 ədəd yaşıl bibər

- 50 qr doğranmış qara zeytun

- 30 qr doğranmış qoz

-100 qr qırmızı lobya

- şüyüd

- cəfəri

- limon şirəsi

- duz

- istiot

- 2 xörək qaşığı extra virgin "Zeytun Bağları" yağı

Nuş Olsun!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.