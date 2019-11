Sosial mediada məşhurlaşan azərbaycanlı aktyor Əlixan Rəcəbov həyat yoldaşı İlona Tamiyevadan ayrılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, cütlük bir müddət öncə yollarını ayırıb.

Həm model, həm də yazarlıq fəalliyəti ilə məşğul olan İlona İnstaqram hesabında Əlixanla birlikdə çəkilən fotolarını silib. O, hətta işarələndiyi şəkilləri də səhifəsindən gizlədib.

Qeyd edək ki, cütlük sadə bir toyla iyulda ailə qurmuşdu. Onlar toydan öncə uzun müddət sevgili olublar.

Milli.Az

