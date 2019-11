Nazir: "Minimum penisyanın artırılmasına dair işlər görüləcək"

"Azərbaycanda minimum pensiya 1 il rzində 116 manatdan 200 manata çatdırılıb. Davamlı olaraq bununla bağlı iş aparılır. İlk dəfə olaraq, Azərbaycanda minimum pensiya yaşayış minimumunun üzərində oldu”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Sahil Babayev parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında deyib.

O bildirib ki, pensiya alan bir çox şəxslərə, xüsusilə də əlilliyi olan şəxslərə əlavə müxtəlif təqaüdlər ödənilir: “Məsələn, Qarabağ münaribəsi əlilliy olan şəxslərə 250 manata qədər müstəlif təqaüdlər ödənilir, digər əliliy olan şəxslərə 100 manat və bu kontingent kifayət qədər genişdir. Təxminən pensiya alan şəxslər arasında 400 min nəfəri əlavə təaqüdlər alır. Bu proses davamlı olacaq, Azərbaycanda minimum penisyanın artırılmasına dair işlər görüləcək”.



