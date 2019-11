Asiyada istiqraz əməliyyatlarını izləmək üçün blokçeyn əsaslı platforma yaradılır

Singapur Birjası(SGX), "Temasek" investisiya şirkəti ve "HSBC Singapur" istiqraz buraxılışlarında Paylanmış Ledger Texnologiyasından (DLT) istifadə ilə bağlı araşdırma aparır.

"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, sınağın keçirilməsində əsas məqsəd istiqraz hərracı və əlaqəli proseslərdəki uyğunsuzluğu azaltmaq, emitentlər və alıcılar üçün xərcləri azaltmaqdan ibarətdir.

Məlumata görə, Asiyada tərəflər arasında məlumat mübadiləsi və istiqraz əməliyyatlarını izləmək üçün platformanın olmadığı bildirilir.



