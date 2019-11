Sosial mediadan aktiv şəkildə istifadifadə edən məşhur türkiyəli müğənni Hadise konsertindən görüntülər paylaşıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, müğənni paylaşımlara "səhnədə olmaq, mahnı oxumaq, rəqs etmək və sizin alqışlarınız mənə güc verir" sözlərini yazıb.

Konsertində hər zamankı kimi cəsur bir geyim seçən Hadisenin paylaşımına minlərlə bəyənmə gəlib.

